Van Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar batıdan eserek saatte 12 - 19 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında kalacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklıklar 14 - 15 dereceye düşecek. Hava açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 21 derece civarında olacak. O günde yağış beklenmiyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 16 dereceye düşecek. Hafif yağış olasılığı mevcut. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 22 dereceye yükselecek. O günde yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, 7 Haziran Pazar günü hafif yağış olasılığı var. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızları genellikle 12 - 19 kilometre olacak. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.