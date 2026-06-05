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Van Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve bulutlu. Gün içinde sıcaklık 20 - 22 derece arasında seyredecek, hafif yağış beklentisi mevcut. Rüzgar batıdan, saatte 12 - 19 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 18 - 20 dereceye düşecek. 6 Haziran Cumartesi günü yağış beklenmiyor, pazar ise hafif yağış olasılığı var. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Van Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 20 - 22 derece arasında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar batıdan eserek saatte 12 - 19 kilometre hızla esecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 18 - 20 derece arasında kalacak. Hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklıklar 14 - 15 dereceye düşecek. Hava açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 21 derece civarında olacak. O günde yağış beklenmiyor. 7 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 16 dereceye düşecek. Hafif yağış olasılığı mevcut. 8 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 22 dereceye yükselecek. O günde yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 20 - 22 derece arasında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak, 7 Haziran Pazar günü hafif yağış olasılığı var. Bu tarihte dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgar hızları genellikle 12 - 19 kilometre olacak. Hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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