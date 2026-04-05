Van Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Nisan 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 1 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %59 ile %91 arasında seyredecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 15 kilometre civarında olacak. Van'da bugünkü hava, hafif yağmurlu ve serin bir gün olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde, 6 Nisan Pazartesi hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 0 ile 10 derece arasında değişecek. 7 Nisan Salı günü yağışların etkisi artacak. Sıcaklıklar 0 ile 11 derece arasında seyredecek. 8 Nisan Çarşamba günü de yağmurlu hava devam edecek. Sıcaklık 1 ile 10 derece arasında olacak. Bu dönemde, Van'da hava durumu genel olarak yağışlı ve serin kalacak.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle sabah ve gece saatlerinde sıcaklık sıfır dereceye yaklaşacak. Bu durum, buzlanma ve don riskini artırıyor. Sabah yola çıkmadan önce araçların camlarını temizlemek faydalı olacaktır. Yol koşullarını kontrol etmek de önemlidir. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekir. Uygun kıyafetler giymek de önem taşıyor. Bu önlemler, Van'da hava durumu nedeniyle olumsuzlukları en aza indirmeye yardımcı olacaktır.