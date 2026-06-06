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Van Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 6 Haziran 2026 günü hava durumunun ılıman olduğu bildirildi. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 22 derece arasında değişecek. Genel olarak açık hava hakim bulunurken, hafif rüzgarlar esiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 7 Haziran'da hafif yağışlar söz konusu olurken, 8 Haziran'da açık hava devam edecek. Van'da hava durumuna hazırlıklı olmak için uygun kıyafet ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Van Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Van'da hava durumu ılıman. Hava oldukça sakin. Gün boyunca sıcaklık 14 ile 22 derece arasında seyredecek. Genellikle açık hava hakim olacak. Rüzgar hafif bir esinti şeklinde olacak. Van'daki hava güneşli ve ılıman olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Haziran Pazar günü, hava sıcaklıkları 13 ile 20 derece arasında olacak. Hafif yağış bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 14 ile 21 derece arasında olacak. O gün de hava açık kalacak. 9 Haziran Salı günü yer yer sağanaklar görülebilir. Sıcaklık 12 ile 19 derece arasında değişecek.

Van'da hava durumu genellikle ılıman ve sakin seyrediyor. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olabilir. Hava sıcaklıkları 20 derece civarında olduğunda hafif bir ceket giyebilirsiniz. Uzun kollu kıyafetler de rahatlık sağlar. Bu şekilde, Van'daki hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz.

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hava durumu Van
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