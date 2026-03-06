HABER

Van Hava Durumu! 06 Mart Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Sıcaklık, -10 ile 0 derece arasında değişecek. Dışarıda kalın kıyafetler giymek önemli olacak. Rüzgar, saatte 12 kilometre hızla kuzeybatıdan esecek. Görüş mesafesi 10 kilometre ölçülürken, hava koşulları dış mekan aktivitelerine uygun. Ancak, soğuk hava nedeniyle uzun süre dışarıda kalmaktan kaçınılmalı. Hava durumu değişiklik gösterebilir, güncel tahminler takip edilmelidir.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Mart 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık -10 ile 0 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemlidir. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap gibi koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Rüzgar saatte 12 kilometre hızla kuzeybatıdan esecek. Bu, hava sıcaklığını daha da soğuk hissettirebilir. Sürücüler için görüş mesafesi 10 kilometre olarak ölçülüyor. Rüzgar hızı sürüş koşulları için sorun yaratmıyor. Soğuk hava koşulları nedeniyle yolda buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır.

Bugün yağış beklenmiyor. Bu durum, dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün olduğu anlamına geliyor. Ancak, soğuk hava nedeniyle dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak gerekir. Gerekirse kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterebilir. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemlidir. Bu, planlarınızı buna göre yapmanıza yardımcı olur.

