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Van Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu ılımandır. Gün boyunca açık kalan hava, sıcaklıkların 19 ile 29 derece arasında değişmesini sağlayacaktır. Nem oranı %45 civarındadır. Batı-güneybatı yönünden esecek rüzgar saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu beklenmektedir. Güneş koruyucu kullanarak dışarıda daha rahat vakit geçirebilirsiniz.

Van Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 7 Ağustos 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu ılıman. Keyifli bir gün bekleniyor. Hava gün boyunca açık kalacak. Sıcaklık 19 ile 29 derece arasında değişecek. Nem oranı %45 civarında olacak. Rüzgar batı-güneybatı yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 5 km. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde de Van'da benzer hava bekleniyor. 8 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 20 ile 30 derece arasında olacak. 9 Ağustos Pazar günü ise 21 ile 31 derece arasında değişim gösterecek. Bu dönemde hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Açık hava etkinliklerinden yararlanmak için plan yapabilirsiniz. Güneşin etkisini azaltmak için güneş koruyucu kullanmalısınız. Hafif giysiler tercih etmeniz de önemlidir. Günün en sıcak saatlerinde aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmalısınız. Serin ortamlarda vakit geçirmek iyi bir tercih olacaktır.

Van’daki hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli görünmektedir. Bu fırsatı değerlendirip doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Sevdiklerinizle keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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