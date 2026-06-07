Van Hava Durumu! 07 Haziran Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 7 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu serin ve az yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 20 derece civarında olacaktır. Gece sıcaklığı ise 11 dereceye düşecektir. Bu durum, tipik bir Haziran gününe göre daha serin bir hava demektir. Yağış ihtimali %20 civarındadır. Gün boyunca hafif yağışlar görülebilir.

Haziran ayı genellikle Van'da daha sıcak ve kuru geçer. Bu yıl ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecektir. Ayrıca yağış ihtimali daha yüksek olarak tahmin edilmektedir. Bu durum, tarım faaliyetleri ve açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemlidir.

Önümüzdeki günlerde 8 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 22 dereceye yükselebilir. Salı ve Çarşamba günleri ise 17-18 derece arasında hava sıcaklıkları bekleniyor. Bu günlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi tahmin edilmektedir. Sonuç olarak, Van'da hava koşulları değişken olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için bazı önlemler gerektirebilir. Serin ve yağışlı günler için uygun giyim tercihleri faydalı olacaktır. Ayrıca, açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Yağışlı günlerde yolların kaygan olabileceğini unutmamak gerekir. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.

Van'da 7 Haziran 2026 Pazar günü serin ve az yağışlı bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava koşullarının değişken olacağı tahmin ediliyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve planlamalarınızı bu şekilde yapmak önemlidir.