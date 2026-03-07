HABER

Van Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Van hava durumu nasıl?

7 Mart 2026 Cumartesi günü Van’da soğuk ve bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında iken, akşam saatlerinde 0 dereceye inmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %79, akşam %76 civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Mart'ta hafif kar yağışı ve düşen sıcaklıklar yaşanacak. Soğuk hava için kalın giyinmek şart. Dışarıda olunduğunda rüzgar etkisi göz önünde bulundurulmalı.

Van Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 7 Mart 2026 Cumartesi. Van’da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 1 derece. Akşam ise -5 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızı saatte 10-15 kilometre olarak tahmin ediliyor.

Nem oranı sabah saatlerinde %79. Gündüz %58, akşam %76 ve gece %85 civarında olacak. Gün doğumu saati 06:30. Gün batımı saati ise 18:04 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Van’da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Mart Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 derece, gece sıcaklıkları -3 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 2 derece, gece sıcaklıkları ise -4 derece civarında olacak.

Bu soğuk hava koşullarında kalın kıyafetler giymeniz önemlidir. Termal içlikler, kışlık montlar, atkı, bere, eldiven ve termal çorap kullanmalısınız. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Dışarı çıkarken rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olmalısınız. Sürüş koşullarını da göz önünde bulundurmalısınız.

