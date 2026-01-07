Van Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu çok soğuk ve açık. Gündüz sıcaklıkları 0 ile 4 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık -6 dereceye düşecek. Bu durum yoğun don ve buzlanma riski oluşturacak. Sabah saatlerinde yollarda buzlanma bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma da olabilir. Van şehir merkezinde hava genellikle açık, zaman zaman bulutlu. Tuşba ve Erciş'te de benzer hava koşulları görülecek. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 4 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları -6 dereceye kadar düşecek. Başkale ve Çaldıran ilçelerinde daha sert soğuklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -1 ile 0 derece arasında olacak. Gece ise -13 ile -14 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor. Bu ilçelerde don ve buzlanma riski fazla. Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde hava soğuk ve bulutlu. Sabah saatlerinde yoğun don olayları bekleniyor. Özalp ve Saray ilçelerinde de benzer hava koşulları hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski yüksek. Edremit ilçesinde yüksek rakım nedeniyle gece boyunca don olayı sürebilir. Van ve ilçelerinde genel olarak soğuk hava etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde don olaylarına dikkat edilmesi önemlidir. Ulaşım ve dışarıda zaman geçirme koşulları zorlaşabilir. Buzlanma ve rüzgar söz konusu olacak. Kalın giysiler giyilmeli. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve bulutlu devam edecek. 8 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 0 ile 3 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise -2 derecede seyredecek. 9 Ocak Cuma günü, gündüz 1 ile 4 derece arası bekleniyor. Gece sıcaklığı ise -1 derece civarında kalacak. 10 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 2 ile 5 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı yine -1 derece civarında olacak. Bu tarihlerde don ve buzlanma riski devam edecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olunur.

Soğuk hava koşullarında kalın ve kat kat giyinmek gerekir. Vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Dışarı çıkarken baş, eller ve ayakların korunması önemlidir. Araç kullanmadan önce lastikleri kontrol edin. Yol koşullarına uygun hızda seyir yapın. Yolculukta buzlanma ve don olaylarına karşı hazırlıklı olun. Gerektiğinde mola vererek dinlenin. Evde su borularının donmaması için izolasyon yapabilirsiniz. Pencere kenarlarını kapatmak, ısı kaybını azaltır. Bu önlemler soğuk hava koşullarında güvenli ve konforlu yaşam sürmenize yardımcı olur.