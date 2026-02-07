HABER

Van Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklık -5 ile 2 derece arasında değişirken, nem oranı %84 seviyesinde seyredecek. Doğu-güneydoğudan esecek hafif rüzgar ile birlikte hafif dondurucu yağmur bekleniyor. Dışarı çıkmayı planlayanların kalın giysiler ve yağmur koruyucuları alması önemli. Önümüzdeki günlerde kar yağışı da görülecek. Uygun önlemler almak, sağlığınızı koruyacaktır.

Seray Yalçın

7 Şubat 2026 Cumartesi günü Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Sıcaklıklar -5 ile 2 derece arasında değişecek. Hava kapalı ve hafif dondurucu yağmurlu olacak. Nem oranı yüksek. Yaklaşık %84 seviyesinde. Bu, havayı daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar doğu-güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte 3.4 kilometre olacak. Gün doğumu 07:06, gün batımı ise 17:36 bekleniyor.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz önemlidir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven almayı unutmayın. Yağış ihtimali yüksek. Bu yüzden şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Açık hava aktivitelerini planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun önlemler almak oldukça önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Şubat Pazar günü hafif kar yağışı bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü orta kuvvetli kar yağışı olacak. 10 Şubat Salı günü de aynı şekilde orta kuvvetli kar yağışı görülecek. Sıcaklıklar gün boyunca -4 ile 2 derece arasında değişecek. Soğuk ve karlı hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken uygun kış giysileri ve kar lastikleri almanız güvenliğinizi artıracaktır.

Van'ın Şubat ayı genellikle soğuk ve yağışlı geçer. Ortalama sıcaklıklar 6 ile 16 derece arasında değişir. Ayda yaklaşık 7 gün yağışlı hava görülmektedir. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

