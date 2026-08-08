Van Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ağustos 2026 Cumartesi. Van'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 30 ile 32 derece civarında. Gece sıcaklıkları ise 18 ile 20 derece arasında düşecek. Nem oranı %40 civarında kalacak. Rüzgar hızı 1-2 km/saat arasında ölçülecek. Sonuç olarak, Van'daki hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 30 ile 32 derece arasında olacak. 10 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 29 ile 31 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu dönemde hava durumu yine sıcak ve güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu zamanlarda gölgede kalmak da sağlıklı bir tercih. İç mekanlarda vakit geçirmek daha iyi sonuçlar verebilir. Ayrıca, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığı açısından faydalıdır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılması önemli. Vücudu aşırı yormamak için önlemler almak gerekiyor.

Van'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi sıcak ve güneşli bir hava durumu bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu dönemde sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri alabilirsiniz.