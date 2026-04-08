Van Hava Durumu! 08 Nisan Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 8 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Mevsim normallerine uygun bir hava beklentisi var. Gündüz hava sıcaklıkları 8 ile 12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 1 ile 3 derece civarında gerçekleşecek. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Genel olarak hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecektir.

9 Nisan Perşembe günü gündüz hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında olacak. Gece ise sıcaklık 4 ile 6 derece arasında bekleniyor. 10 Nisan Cuma günü gündüz sıcaklıkları 12 ile 16 derece olarak tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları ise 6 ile 8 derece civarında kalacak. 11 Nisan Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 14 ile 18 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 8 ile 10 derece olacak. Bu günlerde de hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında giysi seçimi önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Su geçirmeyen dış giyim ürünleri de ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Van'da bu dönemde hava genellikle parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Hazırlıklı olmak her zaman fayda sağlar.