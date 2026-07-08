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Van Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 8 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 25-26 derece arasında, gece ise 15-16 derece seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %40-51 aralığında değişirken, rüzgar hızı 3-5 km/s olacak. Yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havadan faydalanabilirsiniz. Güneşten korunma önlemleri almayı unutmayın.

Van Hava Durumu! 08 Temmuz Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Van'da 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 25-26 derece civarında, gece ise 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %40-51 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3-5 km/s seviyelerinde olacak. Yağış beklenmiyor. Gün genel olarak kuru geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Perşembe günü sıcaklıklar 25-26 derece aralığında olacak. Güneşli bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 26-27 dereceye yükselecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklıkları 27-29 derece arasında olacak. Güneşli hava koşulları devam edecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalırken dikkatli olun. Güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı unutmayın. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyin. Rüzgar hızı düşük olacak, hafif bir esinti hissedilecektir. Yine de serinlemek için yanınızda bir su şişesi bulundurmak faydalı olacaktır. Bu şekilde, Van'da hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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