Van Hava Durumu! 09 Haziran Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Van'da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 23 derece civarına ulaşacak. Hisseden sıcaklık ise 20 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 19 derece olacak. Hisseden sıcaklık 16 derece olarak tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 15 derece civarına düşecek. Hisseden sıcaklık ise 11 derece olarak bekleniyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı 12 derece olacak. Hisseden sıcaklık 7 derece civarında olacaktır. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %53, gündüz %31, akşam %49 ve gece %58 olacak. Basınç sabah ve gündüz saatlerinde 823 hPa, akşam ve gece saatlerinde ise 825 hPa civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 24 derece civarına ulaşacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. 11 Haziran Perşembe günü sıcaklık 17 derece civarına düşmesi bekleniyor. Hava koşulları parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 23 derece civarına yükselecek. Hava koşulları yine çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olabileceğini unutmamalıyız. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları etkili olacaktır. Güneşe maruz kalacağınız zamanlarda şapka takmak gerekir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek cildinizi korumaya yardımcı olur. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi nedeniyle rüzgarlı günlerde dikkatli olmakta fayda var. Açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız.