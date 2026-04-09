Van Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe Van hava durumu nasıl?

9 Nisan 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 6-7 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 2-3 derece arasında gerçekleşecek. Rüzgar etkisiyle hissedilen sıcaklık daha düşük olabilir. Bugünkü hava durumu serin ve yağışlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Nisan Cuma günü, parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 10 derece civarında olacak. 11 Nisan Cumartesi günü ise hava ısınacak. Sıcaklık 12 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 12 Nisan Pazar günü, hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar bu günde 7 derece civarında olacak. Bu dönem, ılıman ve yağışlı geçeceğe benziyor.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşüyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde sefere çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler giymek etkili olacaktır. Bu önlemler, Van'daki hava koşullarına rahat adaptasyon sağlar.