Van Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 3 ile 4 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 1 ile 3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 14 ile 18 km/saat arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %67 ile %84 arasında olacak.

Bu koşullarda dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önemlidir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven gibi giysiler tercih edin. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler de seçmelisiniz. Nem oranının yüksek olması, soğuk hissiyatını artırabilir.

Van'da 10 Ocak Cumartesi günü de hava durumu aynı şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -4 ile -7 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 9 ile 14 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %71 ile %94 arasında olacak.

Soğuk hava koşulları için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksekliği, dışarıda daha fazla soğuk hissetmenize neden olabilir.