HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da hava durumu, 9 Ocak 2026 tarihinde soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 3-4 derece arasında olurken, akşam saatlerinde 1-3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 14-18 km/saat ile güney yönünden esecek. Nem oranı %67-84 arasında değişecek. Dışarı çıkacakların kalın kıyafetler giymesi, rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih etmesi öneriliyor. 10 Ocak'ta hava durumu benzer şekilde devam edecek.

Van Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 9 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu geçecek. Gündüz sıcaklık 3 ile 4 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde ise 1 ile 3 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 14 ile 18 km/saat arasında değişecek. Rüzgar güney yönünden esecek. Nem oranı %67 ile %84 arasında olacak.

Bu koşullarda dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymeniz önemlidir. Kışlık mont, atkı, bere ve eldiven gibi giysiler tercih edin. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler de seçmelisiniz. Nem oranının yüksek olması, soğuk hissiyatını artırabilir.

Van'da 10 Ocak Cumartesi günü de hava durumu aynı şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklık 0 ile 1 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -4 ile -7 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 9 ile 14 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %71 ile %94 arasında olacak.

Soğuk hava koşulları için kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksekliği, dışarıda daha fazla soğuk hissetmenize neden olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklamaEkol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklama
Ateşkes ilan edildi, süre verildiAteşkes ilan edildi, süre verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.