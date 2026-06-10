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Van Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 10 Haziran 2026 günü hava, güneşli ve 24-25 derece sıcaklıkta olmasıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye düşecek. Batı yönünden esecek rüzgar saatte 18 kilometre hızla etkili olacak. Nem oranı %30-40 seviyelerinde seyredecek. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam ederken, güneş ışınlarına karşı korunmak önem taşımaktadır. Dikkatli olmak, rahat bir gün geçirmenizi sağlar.

Van Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Van'da hava genellikle güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24 - 25 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 21 - 22 derece arasında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı %30 - %40 seviyelerinde kalacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün.

Önümüzdeki günlerde, 11 - 13 Haziran tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 - 26 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde 19 - 22 derece olacak. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden esecek. Nem oranı yine %30 - %40 seviyelerinde kalacak. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar devam edecek.

Bu güzel havayı değerlendirmek için dikkatli olmak lazım. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dışarıda fazla kalmamak faydalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cildinizi korur. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerinden esmesi nedeniyle uygun kıyafetler seçmek önemli. Böylelikle rahat bir gün geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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