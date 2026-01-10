HABER

Van Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava beklenenin aksine soğuk ve karlı geçecek. Gündüz sıcaklık sıfırın altında, gece ise daha da düşecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı seyredecek. 11 Ocak itibarıyla bulutlar azalacak. Hava durumu nedeniyle dışarıda kalın giyinmek ve dikkatli sürüş yapmak hayati önem taşıyor. Isınma sistemlerinin sağlam çalışması ve sızdırmazlık önlemleri almak gerekiyor.

Taner Şahin

10 Ocak 2026 Cumartesi günü, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz altında olacak. Gece ise sıfırın çok altında seyredecek. Hissedilen sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde daha da düşük hissedilecek. Van'daki hava durumu bugün oldukça soğuk ve karlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikler gösterecek. 11 Ocak Pazar günü, hava daha az bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar sıfırın biraz altında seyredecek. Gece ise sıfırın biraz altında olacak. 12 Ocak Pazartesi günü, hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz üzerinde olacak. Gece ise yine sıfırın biraz altında seyredecek. 13 Ocak Salı günü, hava karlı olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz üzerinde olacak. Gece ise sıfırın biraz altında seyredecek. Bu nedenle, Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek.

Soğuk ve karlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek ve başınızı, ellerinizi korumak önemlidir. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli sürüş yapmak gereklidir. Araçlarınızın kış lastiklerini kontrol etmelisiniz. Evde kalırken, ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olun. Pencere ve kapıların sızdırmazlığını kontrol etmekte fayda var. Bu önlemler, soğuk hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

hava durumu Van
