Van Hava Durumu! 10 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı. Gün boyunca hava sıcaklığının -3 ile -2 derece arasında olacağı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -4 derece civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde. Rüzgar kuzey yönünden, saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun soğuk ve karlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı -3 ile -2 derece arasında olacak. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü, sıcaklık -2 ile -1 derece arasında olacak. Hava koşullarının yine kapalı ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklık -1 ile 0 derece arasında olacak. Hava hafif çiseleyen yağmurlu geçecek. Bu nedenle, Van'da hava koşullarının soğuk ve yağışlı olacağı öngörülüyor.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Elektronik cihazların su geçirmez kılıflarla korunması faydalı olacaktır. Bu önlemler, beklenen hava koşullarına karşı güvenli bir deneyim sunacaktır.