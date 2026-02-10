HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 10 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 10 Şubat 2026 tarihinde, soğuk ve karlı hava koşulları etkili olacak. Gün boyunca sıcaklık -3 ile -2 derece arasında değişecekken, hissedilen sıcaklık -4 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde ise hava durumu kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. Ayrıca, soğuk havada dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysilerin tercih edilmesi, buzlanma riskine karşı dikkatli olunması öneriliyor.

Van Hava Durumu! 10 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı. Gün boyunca hava sıcaklığının -3 ile -2 derece arasında olacağı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -4 derece civarında olacak. Nem oranı %85 seviyelerinde. Rüzgar kuzey yönünden, saatte yaklaşık 6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Bu koşullar, Van'daki hava durumunun soğuk ve karlı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde, 11 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığı -3 ile -2 derece arasında olacak. Hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü, sıcaklık -2 ile -1 derece arasında olacak. Hava koşullarının yine kapalı ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 13 Şubat Cuma günü, sıcaklık -1 ile 0 derece arasında olacak. Hava hafif çiseleyen yağmurlu geçecek. Bu nedenle, Van'da hava koşullarının soğuk ve yağışlı olacağı öngörülüyor.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalıdır. Araçların kış lastikleriyle donatılması sağlanmalıdır. Elektronik cihazların su geçirmez kılıflarla korunması faydalı olacaktır. Bu önlemler, beklenen hava koşullarına karşı güvenli bir deneyim sunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendiTEM'de zincirleme kaza! Trafik kilitlendi
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı! İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

Faciada skandal detay ortaya çıktı! Can pazarı yaşanırken bunu yapmışlar

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

En büyük mirasçı o! Vasiyeti ortaya çıktı: Neler neler bırakmış

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Erken emeklilik geliyor! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi farkı kalkıyor

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

Bozdurmayı düşünenler dikkat! Altında satış gelecek fiyatı açıkladı: 'Adım adım yükselecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.