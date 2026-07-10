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Van Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 27 dereceye ulaşacak, gece ise 19-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33-34 olarak ölçülecek. Rüzgarın hızı 4-5 km/s olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri ve doğa yürüyüşleri için ideal bir fırsat sunan bu havada, güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemli. Rahat kıyafetler tercih ederek doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Van Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma, Van'da hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 - 20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 - %34 seviyelerinde olacak. Rüzgarın hızı 4 - 5 km/s civarında seyredecek. Bununla birlikte, Van'daki hava durumu açık ve sakin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 11 Temmuz Cumartesi günü, sıcaklık 28 - 19 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %29 civarında olacak. 12 Temmuz Pazar günü, sıcaklık 28 - 21 derece arasında seyredecek. Nem oranı %33 seviyelerinde kalacak. 13 Temmuz Pazartesi günü, sıcaklık 30 - 21 derece arasında olacak. Nem oranı %25 civarında olacak. Bu durum, Van'daki havanın açık ve sakin kalacağını gösteriyor.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri planlamak mümkündür. Ayrıca doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle öğle vakitlerinde, güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumanızda fayda var. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Havanın hafif rüzgarlı olacağını düşünürsek, hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Bu şekilde Van'daki hava durumunun tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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