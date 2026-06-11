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Van Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da bugün hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık kalacak. Sıcaklıklar 16-22 derece arasında değişirken, rüzgar güneydoğu yönünden de etkili olacak. Açık alanlarda etkinlikler için hafif giysiler tercih edilmeli.

Van Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Van hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, Van'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %53 civarında olacak.

Van'da bugünkü hava durumu, açık ve güneşli koşullarıyla keyifli bir gün sunuyor. Rüzgarın güneyden esmesi nedeniyle rüzgar etkisini hissedebilirsiniz. Açık alanlarda dışarıda kalacaksanız, hafif bir ceket almanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde, 12 Haziran Cuma günü, hava durumu yine açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 21 dereceye çıkacak. Gece saatlerinde ise 10 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esecek.

13 Haziran Cumartesi günü, yine hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 16 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 10 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek.

14 Haziran Pazar günü de hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 17 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise 9 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar yine güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 16-22 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 9-12 derece civarında olacak. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerinden esecek.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Hafif bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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