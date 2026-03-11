Van Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 1 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşerek -4 dereceye kadar inebilir. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına yol açabilir. Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Zaman zaman sert esmesi de tahmin ediliyor.

Van'da bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemli. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap gibi koruyucu giysiler de öneriliyor. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Sürücüler için dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yol koşullarının kaygan olabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karlı devam edecek. 12 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. 13 Mart Cuma günü sabah saatlerinde 6 derece, gece ise -3 derece civarında olacak. 14 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde yine 6 derece, gece -2 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sürücüler yol koşullarına dikkat etmelidir. Buzlanma riski nedeniyle tedbirli olmak gerekmektedir.