HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 11 Mart 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklık 1 derece, gece ise -4 derece seviyelerine düşebilir. Bu durum sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına sebep olabilir. Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden orta kuvvette esecek. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek ve sürücülerin dikkatli olması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları benzer şekilde devam edecek.

Van Hava Durumu! 11 Mart Çarşamba Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 11 Mart 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde sıcaklık sıfırın biraz üzerinde, yaklaşık 1 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına düşerek -4 dereceye kadar inebilir. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına yol açabilir. Rüzgar doğu ve kuzey yönlerinden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Zaman zaman sert esmesi de tahmin ediliyor.

Van'da bugün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemli. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap gibi koruyucu giysiler de öneriliyor. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumanıza yardımcı olur. Sürücüler için dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yol koşullarının kaygan olabileceği unutulmamalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve karlı devam edecek. 12 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar düşecek. 13 Mart Cuma günü sabah saatlerinde 6 derece, gece ise -3 derece civarında olacak. 14 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinde yine 6 derece, gece -2 dereceye kadar inmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun kıyafetler giymek önemlidir. Sürücüler yol koşullarına dikkat etmelidir. Buzlanma riski nedeniyle tedbirli olmak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti66 yıldır böylesi görülmedi! Tam 35 ilde gerçekleşti
HKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındıHKP lideri Nurullah Efe Ankut gözaltına alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.