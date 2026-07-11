Van Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Temmuz 2026 Cumartesi. Van'da hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28-29 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 16-17 derece arasında seyredecek. Nem oranı gün boyunca %30-34 arasında değişecek. Yağış olasılığı bulunmuyor. Rüzgar hızı 3-5 km/saat olacak.

Önümüzdeki günlerde, 12-14 Temmuz 2026 tarihleri arasında hava durumu benzer şekilde olacak. Van'da sıcak ve güneşli günler bekleniyor. Gündüz hava sıcaklıkları 28-30 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 15-16 derece civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %23-37 arasında değişecek. Yağış olasılığı yine bulunmayacak. Rüzgar hızı 3-5 km/saat arasında devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su içmek de gereklidir. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif giysiler tercih edilmelidir. Açık renkli kıyafetler sağlıklı bir seçimdir. Dışarıda vakit geçireceklerin bu önlemleri alması önemlidir. Böylece sağlıklı ve keyifli bir gün geçirebilirler.