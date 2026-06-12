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Van Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?

12 Haziran 2026 tarihinde Van'da hava durumu açık ve güneşli. Sıcaklık gün boyunca 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hafif rüzgarlar doğudan esecek ve nem oranı %50 civarında seyredecek. İyi hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Gelecek günlerde sıcaklık 18 ile 24 derece arasında kalacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız ve bol su içmeniz öneriliyor. Açık hava aktivitelerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Van Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Haziran 2026 Cuma günü. Van'da hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 20 - 23 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi öngörülüyor. Hızı yaklaşık 2 - 3 km/s olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu güzel hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 20 - 24 derece arasında olacak. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. 14 Haziran Pazar günü sıcaklığın 19 - 23 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 15 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 18 - 21 derece arasında olması öngörülüyor. Bu süre zarfında yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için bazı önlemler alabilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Hafif rüzgarlar nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı hazırlıklı olmanızda fayda vardır. Günlük aktivitelerinizi planlarken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Keyifli ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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