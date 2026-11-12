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Van Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 12 Kasım 2026'da hava durumu, hafif bulutlu bir manzara sunuyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında, bu da güzel bir dış mekan deneyimi için uygun koşullar yaratıyor. Ancak gün içinde yer yer yağışlar olabileceği için yağmurluk veya şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır. Hafta sonu planları yaparken hava koşullarını dikkate almak, özellikle piknik ve doğa yürüyüşleri için önem taşıyor. Sıcaklık pazar günü 20-22 dereceye yükselebilir.

Van Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

12 Kasım 2026 Perşembe günü Van'da hava durumu göz alıcı bir tablo sunuyor. Bölgedeki doğal güzellikler ile birleştiğinde, bu manzara büyüleyici hale geliyor. Bugünkü hava hafif bulutlu. Güneş arada bir kendini gösteriyor. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklıklar mevsim normlarına göre oldukça ılıman. Böyle bir günde dışarıda vakit geçirmek keyifli olabilir. Van'ın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için ideal bir hava söz konusu.

Van Gölü kenarındaki yürüyüş yollarında hafif bir rüzgar var. Bu rüzgarla birlikte doğanın tadını çıkarmak mümkün. Ancak, ne yazık ki gün içinde yer yer yağışlar meydana gelebilir. Günün ilerleyen saatlerinde hava durumu değişebilir. Dışarı çıkacak olanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları akıllıca olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 15-17 derece civarına düşecek. Bu nedenle, akşam programı olanların uygun giyinmeleri gerektiğini unutmamak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ilginç bir değişim sergileyecek. Cuma günü sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 17-19 derece arasında değişebilir. Yağışlı hava cumartesi gününe damgasını vuracak gibi görünüyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların kapalı mekanları tercih etmesi yerinde olabilir. Pazar günü hava durumu daha da açılacak. Sıcaklık 20-22 derece arasında yükselecek. Böylece pazar günü açık havada vakit geçirme fırsatı olacak.

Van'da hafta sonu için plan yaparken hava durumu dikkate alınmalı. Piknik veya doğa yürüyüşü gibi etkinlikler planlayanlar, yağış ihtimalini göz önünde bulundurmalı. Yedek planlarla hareket etmek akıllıca olacaktır. Hava durumu değişikliklerini gözlemlemek için güncel kaynaklardan bilgi almak önemlidir. Van'da havanın güzel olduğu günlerin tadını çıkarırken, hava koşullarına dikkat etmekte fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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