Van Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Van hava durumu nasıl?

12 Mayıs 2026 Salı günü, Van'da hava durumu hafif yağmurlu ve ılımandır. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşecek. Gece sıcaklık 11 derece civarında kalacak ve hava az bulutlu olacak.

Rüzgarlar sabah saatlerinde güneybatıdan esecek. Hızı saatte yaklaşık 17 kilometre olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar batıdan esecek. Bunun hızı saatte 23 kilometreyi bulacak. Akşam saatlerinde kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 12 kilometreye düşecek. Gece saatlerinde doğudan esecek, saatte 10 kilometre hızla esecek.

Nem oranı sabah %53, gündüz %49, akşam %61 ve gece %71 olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve ılıman devam edecek. Çarşamba günü hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. Perşembe günü benzer hava koşulları sürecek. Cuma günü hava sıcaklığı 16 derece civarında olacak ve hafif yağmurlar görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmak faydalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınmalıyken önemlidir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve ılımandır. Hava koşullarına uygun giyinmek, gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.