Van Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Van'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 18 derece civarında. Gün boyunca sıcaklıkların 9 ile 19 derece arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %50 civarında. Rüzgar saatte 4 kilometre hızla esecek.

14 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 10 ile 16 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 8 ile 15 derece arasında değişecek. Orta şiddetli yağmurlu bir hava koşulu öngörülüyor. 16 Mayıs Cumartesi günü sıcaklık 8 ile 13 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu bir hava durumu hakim olacak.

Bu dönemde Van'da hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giyinmek faydalı. Uygun ayakkabılar ile de ıslanmaktan korunabilirsiniz. Yağmurlu havalarda trafik koşulları değişebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmekte fayda var. Vücut ısınızı korumak için dikkat etmelisiniz.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır.