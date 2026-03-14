HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Van hava durumu nasıl?

14 Mart 2026 tarihinde Van'da soğuk ve bulutlu hava koşulları hakim olacak. Gün içerisinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Önümüzdeki günler yağışlı geçecek ve sıcaklık seviyesi biraz daha azalacak. Dışarıda kalın kıyafetler, su geçirmez ayakkabılar ve termal içliklerin kullanılması büyük önem taşıyacak. Araç kullanırken de dikkatli olmak, güvenli bir sürüş için gereklidir.

Van Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi Van hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 14 Mart 2026 Cumartesi, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 2 ile 4 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık, rüzgar yüzünden daha düşük hissedilebilir. Yağış yok. Ancak, hava koşulları sebebiyle dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Termal içlikler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde, 15 Mart Pazar günü, hava durumu daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 4 ile 6 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 0 ile 2 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve ayakkabılar giymeniz önemlidir. 16 Mart Pazartesi günü de benzer hava durumu devam edecek. Hava soğuk ve yağışlı kalacak. Gündüz sıcaklık 4 ile 6 derece arasında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 2 ile 4 derece arasında seyredecek.

17 Mart Salı günü ise hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklık 7 ile 9 derece arasında, gece saatlerinde ise 4 ile 6 derece arasında olacak. Ancak, yağış ihtimali devam edecek. Su geçirmez kıyafet ve ayakkabılarınızı yanınıza almanızda fayda var. Bu dönemde Van'da koşullar genellikle soğuk ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek sağlık açısından önemlidir.

Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yol koşullarına uygun hızda seyretmek önemlidir. Evde kalınan günlerde sıcak içecekler tüketmek yararlı olacaktır. Ayrıca uygun giyimle vücudunuzu sıcak tutarak soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.