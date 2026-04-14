Van Hava Durumu! 14 Nisan Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Van'da hava durumu soğuk. Hava karla karışık yağmurlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar -2 ile 9 derece arasında değişecek. Hava durumu mevsim normallerinin altında kalacak. Van'da bugünkü hava durumu, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görünmekte. Bu durum, sabah ve akşam saatlerinde daha yoğun hissedilecek. Sıcaklıklar gün içinde değişim gösterecek. Mevsim normallerinin oldukça altında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 1 ile 9 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. 16 Nisan Perşembe günü, sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olarak bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise sıcaklıklar 6 ile 13 derece arasında değişecek. Hava bölgesel düzensiz yağışlı olacak. Önümüzdeki günlerde, hava durumu daha ılıman ve yağışlı olacaktır.

Bu soğuk havada sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Hava durumuna göre hazırlık yapmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde daha ılıman hava koşulları bekleniyor. Ancak bölgesel yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.