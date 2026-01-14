HABER

Van Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 14 Ocak 2026'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz sıcaklık sıfırın altında, akşam saatlerinde ise daha da düşecek. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması ve yayaların kayma riski göz önünde bulundurması gerektiği vurgulanıyor. Gelecek günlerde de sıcaklıkların -4 ile -12 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, uygun giyinmek önemlidir.

Ufuk Dağ

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba, Van'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. Gündüz hava sıcaklığı sıfırın altında. Yaklaşık 0 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışı da öngörülmekte. Akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Sıcaklık -3 ile -4 derece arasında seyredecek. Kar yağışı bu saatlerde devam edecek. Gece sıcaklık -4 ile -5 derece olacak. Kar yağışı sürecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 10 km/saat. Öğle saatlerinde rüzgar hızı 14 km/saat olacak. Akşam ve gece saatlerinde de rüzgar 10 km/saat olarak devam edecek. Rüzgarın yönü ise sabah güneyden esecek. Öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde de kuzeybatıdan gelecek. Gece saatlerinde batıdan esecek. Nem oranı sabah %86, öğle %83, akşam %88 ve gece %87 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 812 hPa. Öğle saatlerinde 817 hPa, akşam 818 hPa ve gece saatlerinde de 818 hPa değerini alacak.

Van'da bugünkü hava durumu, ulaşımda aksamalara neden olabilir. Özellikle kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Yayaların da yolda kayma riskine karşı tedbirli davranmaları önemli. Soğuk hava hipotermi riskine yol açabilir. Bu nedenle uygun giyinmek ve açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı.

Gelecek günlerde, 15 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları -4 ile -11 derece arasında olacak. Hafif kar yağışının devam etmesi bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları -5 ile -12 derece arasında seyredecek. Hava koşullarının açık geçeceği öngörülüyor. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar -3 ile -10 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Bu dönemde soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sıcak tutan giysiler giymek büyük avantaj sağlar. Eller ve ayakların korunması gereklidir. Açık alanlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Araçların kış bakımlarını yaptırmak da önemlidir. Bu, olumsuz hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında yer almaktadır.

