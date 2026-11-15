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Van Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Van hava durumu nasıl?

15 Kasım 2026'da Van'da hava durumu sıcaklıkların 20 derece civarında seyretmesiyle dikkat çekiyor. Sonbaharın serin sabahları, günün ilerleyen saatlerinde güneşin etkisiyle yerini ısıya bırakıyor. Genel olarak güneşli geçen gün, dış mekan etkinlikleri için ideal. Ancak, hava koşullarında ani değişim olasılığına karşı hazırlıklı olmak önemli. Çarşamba gününde yağış bekleniyor, bu nedenle uygun kıyafetler ve ayakkabılar seçmek faydalı olacaktır.

Van Hava Durumu! 15 Kasım Pazar Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

15 Kasım 2026'da Van’da hava durumu dikkat çekici. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında. Sonbaharın ferahlatıcı havası hissediliyor. Sabah saatlerinde serinlik var. Gün ilerledikçe güneş sıcaklığı artırıyor. Bugünkü hava genel olarak güneşli ve hafif bulutlu.

Van’ın doğal güzelliklerini görmek için bu hava ideal. Ancak gün içinde ani değişimler yaşanabilir. Etkinlik planlarken dikkatli olunmalı. Dışarıda bir program düşünüyorsanız yanınıza ince bir ceket almayı unutmayın. Akşam saatleri serinleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece arasında olacak. Her mevsim kendi güzellikleriyle gelir. Bu dönemde doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Çarşamba günü yer yer yağışlı bir hava bekleniyor. Hava durumunu takip etmekte fayda var.

Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Dışarıda uzun kalacaksanız uygun kıyafetler giymelisiniz. Yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle çocuklar ve yaşlılar için dikkatli olmalısınız. Olası ani hava değişimlerinden etkilenmeleri en aza indirebilirsiniz.

Yürüyüşler için uygun ayakkabılar tercih etmek önemlidir. Rahatlık sağlar ve mevsim koşullarına uyum sağlamanızı kolaylaştırır. Van hava durumunu takip etmek günlük yaşamı etkiler. Sosyal aktivitelerinizi de etkileyebilir. Sıcak havaların tadını çıkarın. Önümüzdeki günler için hazırlıklı olmak akıllıca olacaktır. Doğanın sunduğu güzel anlara kaptırmayı unutmayın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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