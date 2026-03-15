Van Hava Durumu! 15 Mart Pazar Van hava durumu nasıl?

15 Mart 2026 Pazar günü Van'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 4 - 5 derece civarında. Gece ise sıcaklık 0 - 1 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali %100. Karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar hızı 2 - 3 km/saat civarında olacak.

Van'da bugünkü hava durumu, dışarı çıkmayı planlayanlar için riskli. Soğuk ve yağışlı hava koşullarına dikkat edilmesi lazım. Kalın, su geçirmez kıyafetler giymek ıslanmaktan ve üşümekten korunmak açısından önemlidir. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 16 - 18 Mart 2026 tarihleri arasında hava durumu benzer olacak. Hava koşulları yine soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklıkları 3 - 4 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0 - 2 derece olacak. Yağış ihtimali %80 - 100 arasında olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgar hızlarının 2 - 3 km/saat civarında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları göz önünde bulundurulmalı. Açık hava etkinlikleri ertelenebilir veya kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir. Dışarı çıkmak gerektiğinde kalın ve su geçirmez kıyafetler giymek önemlidir. Rüzgar sürekliliği hissedilen sıcaklığı düşürebilir. Bu nedenle rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir.

