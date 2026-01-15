HABER

Van Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe Van hava durumu nasıl?

Van'da 15 Ocak 2026 tarihinde hava sıcaklıkları soğuk ve karlı bir seyir izleyecek. Sabah saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar düşerken hissedilen sıcaklık -10 dereceye ulaşacak. Gündüz sıcaklık -2 derece civarına yükselebilecek, akşam ise -5 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık akşam saatlerinde -10 dereceye kadar inebilecek. Dışarıda bulunacakların kalın giysiler giymesi ve yol durumunu kontrol etmesi öneriliyor.

Doğukan Akbayır

15 Ocak 2026 Perşembe günü, Van'da hava koşulları oldukça soğuk ve karlı olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık -4 derece. Hafif kar yağışı ile hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık -2 derece civarına yükselebilir. Hafif kar yağışı devam edecek. Hissedilen sıcaklık -8 derece olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı -5 dereceye düşecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar inebilecek. Gece saatlerinde sıcaklık -8 dereceye kadar azaltacak. Bulutlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık -14 dereceyi bulacak. Rüzgar hızları sabah 14 km/saat. Gündüz 15 km/saat. Akşam 10 km/saat ve gece 14 km/saat olacak. Nem oranı %68 ile %82 arasında değişecek.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 Ocak Cuma sabahı hava sıcaklığı -6 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Hissedilen sıcaklık -11 dereceye kadar düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık -4 derece olacak. Akşam hava sıcaklığı -5 dereceye gerileyecek. Bulutlu bir hava görülecek. Hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar inebilecek. Gece saatlerinde sıcaklık -6 dereceye düşecek. Hafif kar yağışı beklentisi var. Hissedilen sıcaklık -10 derece olacak. Rüzgar hızları sabah 10 km/saat. Gündüz 5 km/saat. Akşam 6 km/saat ve gece 6 km/saat civarında olacak. Nem oranı %63 ile %82 arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi sabahı hava sıcaklığı -4 derece civarında ölçülecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hissedilen sıcaklık -8 derece kadar düşebilir. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 dereceye çıkacak. Parçalı bulutlu hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık -6 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı -4 derece olacak. Parçalı bulutlu hava hakim kalacak. Hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar inebilecek. Gece saatlerinde sıcaklık -5 dereceye düşecek. Bulutlu bir hava devam edecek. Hissedilen sıcaklık -10 dereceyi bulacak. Rüzgar hızları sabah 7 km/saat. Gündüz 14 km/saat. Akşam 9 km/saat ve gece 10 km/saat civarında olacak. Nem oranı %71 ile %87 arasında değişecek.

Soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler de kullanılmalıdır. Baş ve ellerin korunması için aksesuarlar önemlidir. Yolculuk yaparken araçların kar lastikleriyle donatılması gerekmektedir. Yol durumunun kontrol edilmesi önemlidir. Evlerde ısınma sistemleri düzgün çalışmalıdır. Olası elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Bu önlemler, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için gereklidir.

