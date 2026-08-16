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Van Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 30 derece civarında iken, gece 16 - 18 derece arasında seyredecek. Rüzgarın doğu yönünden esmesi bekleniyor. 17 Ağustos'ta az güneşli bir hava olacak. 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde yağışlı hava koşulları ihtimali dolayısıyla açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalı. UV endeksi yüksek olabilir, koruyucu önlemler alınmalı.

Van Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Van hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Van'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 16 - 18 derece arasında seyredecek. Nem oranı %45 - %55 aralığında bulunacak. Rüzgar hızı 14 - 16 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Rüzgar doğu yönünden esecek. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu az güneşli olacak. 18 Ağustos Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. 19 Ağustos Çarşamba günü ise sağanaklar devam edecek. Sıcaklık gündüzleri 20 - 22 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklık ise 12 - 16 derece civarında olacak. Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken dikkatli olunmalı. 18 ve 19 Ağustos'ta yağışlı olma ihtimali bulunuyor.

Bugün hava koşulları genel olarak açık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün. UV endeksi yüksek olabileceğinden dikkatli olunmalı. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava durumuna göre plan yaparken 18 ve 19 Ağustos'ta yağış olabileceğini göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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