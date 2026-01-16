HABER

Van Hava Durumu! 16 Ocak Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 16 Ocak 2026 Cuma günü sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık ise -4 derece olarak ölçülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşerek -5 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık -9 dereceyi bulacak. Önümüzdeki günlerde sıcaklık -2 ile -8 derece arasında değişecek. Ayrıca hafif kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların dışarı çıkarken kalın giyinmeleri ve yolların kayganlık durumunu göz önünde bulundurmaları önem taşıyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, Van'da hava soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık -1 derece. Hissedilen sıcaklık ise -4 dereceye düşecek. Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek. -5 dereceye ulaşacak ve hissedilen sıcaklık -9 dereceye inebilecek. Gece saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düşecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -10 dereceye kadar düşebilir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklığı -2 derece olacak. Akşam saatlerinde ise -5 derece civarında seyredecek. 18 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklığı 0 dereceye çıkacak. Ancak akşam saatlerinde -8 dereceye kadar düşecek. 19 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -1 derece olacak. Akşam saatlerinde -6 derece civarında kalacak.

Bu soğuk ve kar yağışlı hava koşullarında, Van'da yaşayanların dikkatli olmaları gerekir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Yolculuk yaparken yollar kaygan olabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Araçlarda kış lastiklerinin kullanılması önemlidir. Hız limitlerine uyulması da gerekir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Onların uygun şekilde giydirilmesi önemlidir. Dışarıda uzun süre kalmamaları sağlanmalıdır.

Van'da 16 Ocak 2026 Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava soğuk olacak. Kar yağışları da görülecek. Bu nedenle vatandaşların gerekli önlemleri alması önemlidir. Hava koşullarına uygun şekilde hareket edilmelidir.

