Van Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Van'da 16 Şubat 2026'da soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 derece, akşam ise 1 dereceye düşecek. Rüzgar doğudan esecek ve saatte 5 kilometre hızla devam edecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. 17 ve 18 Şubat tarihlerinde sıcaklık sırasıyla 6 ve 4 derece olacak. Hafif kar yağışı ve alçak bulutlu hava, Van'da yaşamı etkileyebilir, bu yüzden dikkatli olunmalı.

Simay Özmen

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden esecek. Rüzgar hızı saatte 5 kilometre civarında olacak. Nem oranı ise yaklaşık %68 olarak tahmin ediliyor.

17 Şubat Salı günü, gündüz sıcaklığı 6 derece bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -7 dereceye düşeceği öngörülüyor. Bu tarihte hafif kar yağışı etkili olacak. Hava koşulları soğuk olacak.

18 Şubat Çarşamba günü, gündüz sıcaklığının 4 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise -3 derece olarak tahmin ediliyor. Alçak bulutlu hava koşulları hakim olacak. Soğuk hava dolayısıyla dikkatli olmak gerek.

19 Şubat Perşembe günü, gündüz sıcaklığının 2 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı -5 dereceye düşecek. Kısmen güneşli hava koşulları etkili olacak. Bu durum, havanın daha hoş olmasını sağlayabilir.

Van'da hava durumu genel olarak soğuk ve bulutlu kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşebilir. Van'da yaşayanlar dikkatli olmalı. Giyinmeye özen gösterilmeli. Kat kat sıcak kıyafetler tercih edilmeli. Dışarıda sıcak içecekler bulundurmak faydalı olacaktır. Buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmak önem taşır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
