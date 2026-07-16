Van Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe Van hava durumu nasıl?

16 Temmuz 2026 Perşembe günü, Van'da hava sıcaklıkları 28 - 29 derece civarında olacak. Gündüz saatlerinde hava açık ve güneşli. Akşam saatlerinde sıcaklık 24 - 25 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları 18 - 19 derece arasında seyredecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Hızının 10 - 18 km/saat arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %30 - %36 civarında olacak.

17 - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 28 - 29 derece olacak. Gece ise sıcaklık 16 - 17 derece civarında seyredecek. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak. Yağış beklenmiyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takılmalı. Güneş kremi kullanılmalı ve bol su içilmeli. Vücut ısısını dengelemek için hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Spor yaparken aşırı efor sarf edilmemeli. Gerekirse ara vermek önemlidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerini azaltacaktır.