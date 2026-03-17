Van Hava Durumu! 17 Mart Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mart 2026 Salı günü, Van'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Sabah saatlerinde sıcaklıklar 4 derece civarında seyredecek. Sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye yükselecek. Yağmurlu hava devam edecek. Akşam sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hava az bulutlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar iniyor. Bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 20 km/saat olacak. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 16 km/saat’e düşecek. Nem oranı gün boyunca %75 ile %80 arasında değişecek.

Van'da bugün hava koşulları yağışlı ve soğuk olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyinmek önemli. Uygun ayakkabılar da giymeniz ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez mont tercih edebilirsiniz. Nem oranı yüksek olduğu için nemden korunmak amaçlı uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 18 Mart Çarşamba günü kısmen güneşli olacak. 19 Mart Perşembe günü hava çok bulutlu geçecek. 20 Mart Cuma günü ise bulutların arasından güneş kendini gösterecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-16 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde sıcaklık 1-2 derece arasında değişecek. Hava koşullarının değişken olabileceğini unutmamanız faydalı olacaktır.

Van'da hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Yağışlı ve rüzgarlı günlerde uygun kıyafet ve ayakkabılarla korunmak sağlığınızı korur. Hazırlıklı olmak, dışarıda bulunmanız durumunda önemli bir faktördür.