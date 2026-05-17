Van Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Van hava durumu nasıl?

17 Mayıs 2026 Pazar günü, Van'da serin ve hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 13 derece, gece ise 7-8 derece arasında olacak. Bu serin ve yağmurlu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar oluşturabilir.

18 Mayıs Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 13 derece, gece ise 8 derece civarında olacak. Hava yine hafif yağmurlu geçecek. 19 Mayıs Salı, gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 9 derece olacak. Hava, ara sıra yağmurlu hale gelecek. 20 Mayıs Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 14 derece, gece ise 8 derece olacak. Bu gün de hava ara sıra yağmurlu olacak. 21 Mayıs Perşembe, gündüz sıcaklığı 15 derece, gece ise 6 derece civarında seyredecek. Hava yine ara sıra yağmurlu olacak.

22 Mayıs Cuma günü, gündüz sıcaklığı 17 derece, gece ise 8 derece olacak. Hava ayrıca ara sıra yağmurlu geçecek. 23 Mayıs Cumartesi, gündüz sıcaklığı 18 derece, gece ise 8 derece olacak. Hava ara sıra yağmurlu olmaya devam edecek. 24 Mayıs Pazar, gündüz sıcaklığı 21 derece, gece ise 7 derece civarında olacak. Yine hava ara sıra yağmurlu olacak.

25 Mayıs Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 20 derece, gece ise 8 derece olacak. 26 Mayıs Salı, gün boyunca aynı sıcaklık devam edecek. Gece sıcaklığı 8 derecede kalacak. 27 Mayıs Çarşamba, gündüz 20 derece, gece 8 derece olacak. Hava ara sıra yağmurlu kalacak. 28 Mayıs Perşembe, gündüz 20 derece, gece 8 derece olacak. Aynı şekilde hava ara sıra yağmurlu olacak.

29 Mayıs Cuma günü, gündüz sıcaklığı 20 derece, gece 8 derece olacak. 30 Mayıs Cumartesi, yine gündüz 20 derece, gece 8 derece olacak. 31 Mayıs Pazar günü de gündüz sıcaklığı 20 derece, gece 8 derece olacak. Hava durumu aynı şekilde devam edecek.

Bu serin ve yağmurlu hava koşulları açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Dışarı çıkarken bir yağmurluk veya şemsiye almanız iyi olabilir. Serin havaya karşı hazırlıklı olmak için kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Böylece Van'daki hava koşullarına daha iyi uyum sağlayabilirsiniz. Günlük aktivitelerinizi rahat bir şekilde sürdürebilirsiniz.