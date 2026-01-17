HABER

Van Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Van hava durumu nasıl?

Van’da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava koşulları oldukça soğuk ve karlı. Gündüz sıcaklığı -3 derece iken akşam saatlerinde -6 dereceye düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar gündüz -9, akşamda -11 derece olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer biçimde devam edecek. Van’da soğuk havalarda kalın giysiler ve kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmeli, su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır.

Ufuk Dağ

Bugün, 17 Ocak 2026 Cumartesi, Van’da hava koşulları soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -3 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın -6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -9, akşam ise -11 derece olacak. Rüzgar güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %77 civarında. Bu koşullar altında Van’da hava durumu çok soğuk ve karlı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık -2 derece civarında olacak. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü de hava aynı sıcaklıkta kalacak. Bu tarihlerde hava koşullarının soğuk ve karlı olması öngörülüyor.

Soğuk ve karlı hava koşullarında Van’da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de kullanılmalıdır. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Yolda seyahat ederken araçların kar lastikleriyle donatılması gerekiyor. Yol durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Evlerde ise ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Van’da hava durumu nedeniyle oluşacak olumsuzluklardan korunmak mümkün olacaktır.

