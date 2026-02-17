HABER

Van Hava Durumu! 17 Şubat Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da 17 Şubat 2026 tarihinde hava durumu soğuk ve bulutlu geçiyor. Gündüz sıcaklık 9 derece, akşam ise 6 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Nem oranının %65 olması nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi ve kaygan zeminlere dikkat edilmesi önemlidir. Soğuk hava için ek önlemler almak gerekmektedir.

Simay Özmen

Bugün, 17 Şubat 2026 Salı. Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar nedeniyle hissedilen sıcaklık daha düşük olacak. Nem oranı ise %65 civarında. Bu nedenle, bugün Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 18 Şubat Çarşamba günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 12 derece civarında seyredecek. 19 Şubat Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 8 dereceye düşecek. 20 Şubat Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 7 derece civarında kalacak. Bu dönemde yağış öngörülmüyor.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Van'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmelidir. Kat kat giyinerek vücut ısısını korumalıdır. Rüzgârlı günlerde ek koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Araç kullanırken lastikler kontrol edilmelidir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerini azaltacaktır.

