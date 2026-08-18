Van Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Van hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Van'da hava durumu serin ve yağışlı. Yazın sonlarına yaklaşıyoruz. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişiyor. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, Van'da alışılmadık bir hava tablosu sunuyor.

Van'da hava durumu, özellikle sabah saatlerinde yoğun yağışlarla kendini gösterecek. Öğleye doğru yağışların hafiflemesi bekleniyor. Sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde hava daha da serinleyebilir. Hava 15 derece civarına düşebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu daha ılıman olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü, hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 18 ile 22 derece arasında değişecek. 20 Ağustos Perşembe günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Yağış ihtimali azalacak. 21 Ağustos Cuma günü sıcaklık 22 ile 26 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli olacak. Bu dönemde, hava durumu daha stabil hale gelecek.

Van'da önümüzdeki günlerde serinlik özellikle sabah ve akşam saatlerinde devam edebilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Yanınıza bir şemsiye almak, olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı uygun kıyafetler seçmek önemlidir.

Sonuç olarak, Van'da 18 Ağustos 2026 Salı günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Yağış olasılığı azalacak. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak sağlığınız için önemlidir.