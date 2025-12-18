Van Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve açık. Gün boyunca hava sıcaklıkları -3 ile 0 derece arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati ise 16:48. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 4.6 km/saat. Basınç seviyesi 795.5 mb. Bu koşullarda, Van'da hava durumu soğuk ve açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve açık kalacak. 19 Aralık 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları -9 ile -0.8 derece arasında olacak. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, sıcaklıklar -5 ile -1.5 derece arasında değişecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü, hava sıcaklıkları -6.1 ile -1.5 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde de hava durumu soğuk ve açık devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen dış giyim tercih edilebilir. Dışarı çıkarken elleri ve yüzü korumak için uygun aksesuarlar kullanmak gerekir. Sahada çalışanlar ya da uzun süre dışarıda kalacaklar için termal içlikler öneriyoruz. Su geçirmeyen ayakkabılar da uygun bir seçimdir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korumaya yardımcı olur.