HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Van hava durumu nasıl?

18 Aralık 2025 Perşembe günü Van'da hava durumu soğuk ve açık olarak devam ediyor. Sıcaklıklar -3 ile 0 derece arasında değişecekken, gün doğumu 07:18, gün batımı ise 16:48 saatlerinde gerçekleşecek. Nem oranı %79 iken, rüzgar hızı 4.6 km/saat seviyesinde. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar -9 ile -1.5 derece arasında seyredecek. Soğuk havada sağlığı korumak için kat kat giyinmek ve rüzgar geçirmeyen dış giyim tercih etmek önem taşımaktadır.

Van Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Van hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 18 Aralık 2025 Perşembe günü, Van'da hava durumu soğuk ve açık. Gün boyunca hava sıcaklıkları -3 ile 0 derece arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:18, gün batımı saati ise 16:48. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 4.6 km/saat. Basınç seviyesi 795.5 mb. Bu koşullarda, Van'da hava durumu soğuk ve açık olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve açık kalacak. 19 Aralık 2025 Cuma günü, hava sıcaklıkları -9 ile -0.8 derece arasında olacak. 20 Aralık 2025 Cumartesi günü, sıcaklıklar -5 ile -1.5 derece arasında değişecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü, hava sıcaklıkları -6.1 ile -1.5 derece arasında seyredecek. Bu tarihlerde de hava durumu soğuk ve açık devam edecek.

Bu soğuk hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek de faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen dış giyim tercih edilebilir. Dışarı çıkarken elleri ve yüzü korumak için uygun aksesuarlar kullanmak gerekir. Sahada çalışanlar ya da uzun süre dışarıda kalacaklar için termal içlikler öneriyoruz. Su geçirmeyen ayakkabılar da uygun bir seçimdir. Bu önlemler, soğuk hava koşullarında sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"Çarpıcı iddia: "100'e yakın isim var! Bugün yarın alınır"
Önce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamışÖnce parti, sonra ekran! 9 gün sonra başlamış

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Dursun Özbek'ten Okan Buruk sözleri! "Rahatsızlık duydum"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

Akaryakıtta tabela tekrar değişti: Bir indirim daha geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.