Van Hava Durumu! 18 Mart Çarşamba Van hava durumu nasıl?

Van'da 18 Mart'ta soğuk ve karlı hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıklar sıfırın üzerindeyken, gece sıfırın altında seyredecek. Rüzgar hızı 11 km/s civarında, nem oranı yüzde 72 düzeyinde. 19 Mart'ta hava bulutlu, sıcaklık 4-5 derece olacak. 20 Mart Cuma, sıcaklık 13-14 derecelere çıkacak ve 21 Mart Cumartesi günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Kalın kıyafetler giymek ve gerekli önlemleri almak sağlık açısından önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 18 Mart 2026 Çarşamba günü, Van'da hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar sıfırın biraz üzerinde. Gece sıcaklık sıfırın altında seyredecek. Rüzgar hızı 11 km/s civarında. Nem oranı ise %72 seviyelerinde kalacak. Bu koşullar, Van'da yaşayanlar için soğuk ve karlı bir gün demek.

Önümüzdeki günlerde, 19 Mart Perşembe günü, hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 4-5 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 3-4 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı 14 km/s'ye çıkacak. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacak.

20 Mart Cuma günü, hava ara ara güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13-14 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık 1-2 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 9 km/s civarında kalacak. Nem oranı %80 seviyelerine ulaşacak.

21 Mart Cumartesi günü, hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar yine 13-14 derece civarında olacak. Gece sıcaklık 2-3 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 9 km/s civarında kalacak. Nem oranı %80 olarak seyredecek.

Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler ve termal içlikler giymeniz faydalı. Kışlık mont, atkı, bere, eldiven ve termal çorap kullanmalısınız. Kat kat giyinmek, vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur.

Rüzgar hızının 11-14 km/s arasında olacağını göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak şekilde giyinmek önemlidir. Nem oranının yüksek olması, soğuk havayı daha fazla hissettirebilir. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

