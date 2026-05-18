Van Hava Durumu! 18 Mayıs Pazartesi Van hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Mayıs 2026 tarihinde Van'da hava durumu serin. Ara sıra yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yaklaşık 15 derece. Gece ise sıcaklık 9 derece civarında seyrediyor. Hava genel olarak parçalı bulutlu. Yağışlar bekleniyor.

Mayıs ayındaki ortalama sıcaklıklar göz önüne alındığında, bugünkü hava durumu normalin biraz altında. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalıdır. Yağışlar beklendiğinden bir şemsiye veya su geçirmez mont bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı kalacak. 19 Mayıs Salı günü orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 derece civarında olacak. 20 Mayıs Çarşamba hava kapalı. Sıcaklık yaklaşık 14 derece olacak. 21 Mayıs Perşembe hafif yağışlar bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 12 derece civarında seyredecek.

Bu serin ve yağışlı havalarda sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler giymeniz önemlidir. Ayrıca, su geçirmez ayakkabılar giymek ve su geçirmez çanta kullanmak da faydalıdır. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi daha konforlu hale getirir.