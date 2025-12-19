Van Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %64. Akşam saatlerinde nem oranı %73 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati 16:47 olarak tahmin ediliyor.

Van'da bugünkü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Soğuk ve bulutlu hava, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürecek. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin, gün boyunca sıcak tutacak kıyafetler giymeleri önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Van'da benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. 20 Aralık Cumartesi günü, gündüz saatlerinde sıcaklıklar 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -5 dereceye kadar düşecek. 21 Aralık Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 4 derece, akşam sıcaklıkları ise -6 derece civarında bekleniyor. Hava koşullarının soğuk ve bulutlu kalması tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında, Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler giymeleri gerekiyor. Açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen göstermeliler. Araç kullanırken dikkat etmek önem taşımakta. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalılar. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.