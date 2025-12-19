HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Van Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?

Van'da 19 Aralık 2025 günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 4 derece iken, akşam saatlerinde 0 dereceye kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek ve nem oranı sabah %64, akşam ise %73 olacak. Bu hava koşullarında Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin sıcak tutacak kıyafetler giymeleri, açık havada fazla kalmamaları önem taşımakta. Günlük hava tahminlerini takip etmek gerekmekte.

Van Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Van hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, Van'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 4 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %64. Akşam saatlerinde nem oranı %73 civarında olacak. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati 16:47 olarak tahmin ediliyor.

Van'da bugünkü hava durumu, kış mevsiminin tipik özelliklerini taşıyor. Soğuk ve bulutlu hava, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları daha da düşürecek. Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin, gün boyunca sıcak tutacak kıyafetler giymeleri önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olmaları gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Van'da benzer şekilde soğuk ve bulutlu olacak. 20 Aralık Cumartesi günü, gündüz saatlerinde sıcaklıklar 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -5 dereceye kadar düşecek. 21 Aralık Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 4 derece, akşam sıcaklıkları ise -6 derece civarında bekleniyor. Hava koşullarının soğuk ve bulutlu kalması tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında, Van'da yaşayanların ve ziyaretçilerin dikkatli olmaları önemli. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler giymeleri gerekiyor. Açık alanlarda uzun süre kalmamaya özen göstermeliler. Araç kullanırken dikkat etmek önem taşımakta. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalılar. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtıTrafikte akılalmaz görüntü! Önce yumruk attı sonra tabancayla ateş açtı
AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında AK Parti’nin raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

2 rakam verdi: 'Birinin altında olmayacak, birini geçmeyecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.