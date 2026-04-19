Van Hava Durumu! 19 Nisan Pazar Van hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, Van'da hava durumu genel olarak hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 11 - 14 derece aralığında. Gece sıcaklıkları ise 7 - 8 derece civarında seyredecek. Yağış ihtimali yüksek. Gün boyunca hafif yağmurlu koşullar bekleniyor. Rüzgar hızı ortalama 14 km/saat olacak.

Van'daki hava durumu açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağmurlu havada dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ya da yağmurluk bulundurması faydalı. Serin hava nedeniyle kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Van'da benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü, hafif yağmurlu ve serin bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 7 - 13 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 6 - 7 derece civarında olacak. 21 Nisan Salı günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 8 - 10 derece, gece ise 6 - 7 derece olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşebilir. Kat kat giyinmek ve su geçirmez giysiler bulundurmak önem taşır. Yağmurlu koşullar yolları kaygan hale getirebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.

Van'da önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler ve önlemler almak, bu koşullardan en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacaktır.