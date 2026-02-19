Van Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Van hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Şubat 2026 Perşembe, Van'da hava durumu soğuk ve yağmurlu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 2 derece. Bu saatlerde yağmur devam ediyor. Gündüz sıcaklık 5 dereceye kadar yükseliyor. Karla karışık yağmurlu bir hava hakim. Akşam saatlerinde sıcaklık 1 dereceye düşüyor. Hava parçalı bulutlu ve hissedilen sıcaklık -3 derece. Gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye iniyor. Hava yine parçalı bulutlu. Hissedilen sıcaklık ise -4 derece. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %89. Gündüz %88, akşam %98 ve gece %95 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu genel olarak soğuk ve yağmurlu. 20 Şubat Cuma günü hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. 21 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 5 dereceye yükselecek. Hava açık kalacak. 22 Şubat Pazar günü sıcaklık 7 dereceye kadar çıkıyor. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar giymek de önemlidir. Yağmurlu havalarda kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalıdır.