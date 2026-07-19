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Van Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?

Van'da 19 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça elverişli. Gündüz sıcaklık 28-29 derece olurken, gece 15-16 dereceye düşecek. Nem oranı %27 seviyesinde, yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 4 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar görülecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunan Van, hem doğa yürüyüşleri hem de piknikler için uygun. Güneş ışınlarına karşı koruyucu önlemler almak önemli.

Van Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Van hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Van'daki hava durumu oldukça güzel. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15-16 derece arasında seyredecek. Nem oranı %27 civarında. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönden, saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Van'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 27-28 derece arasında olacak. 21 Temmuz Salı günü sıcaklığın 27-29 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları 15-21 derece arasında değişecek. Nem oranı %27-31 arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte 3-5 kilometre hızla esecek.

Bu güzel hava koşullarından faydalanabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri yapabilir, doğa yürüyüşleri veya piknikler planlayabilirsiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları dik olabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumanız önemlidir. Bol su içerek vücut su dengesini sağlamayı unutmayın. Rüzgar hafif olduğu için açık hava etkinliklerinizde rahatsızlık yaşamayacaksınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Van
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