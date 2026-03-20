Van Hava Durumu! 20 Mart Cuma Van hava durumu nasıl?

20 Mart 2026 Cuma günü Van'da hava soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişirken gece 3 derece civarına düşecek. Karla karışık yağmurlar etkili olacak. Rüzgar güneyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu süreçte dikkatli olunmalı, kalın giysiler tercih edilmeli. Yağışlı hava yolları kayganlaştırabilir, araç kullanırken tedbir almak önemlidir.

Simay Özmen

Bugün, 20 Mart 2026 Cuma günü, Van'da hava soğuk ve yağışlı. Gündüz sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 15 kilometre hızla esecek. Gece saatlerinde sıcaklık 3 derece civarına düşecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Rüzgar hızı gece saatte 10 kilometreye düşecek. Nem oranı ise gün boyunca %64 ile %86 arasında olacak.

Mart ayı Van’da genellikle soğuk ve yağışlı geçmektedir. Örneğin, 2 Mart'ta en düşük sıcaklık -10.9 derece olarak kaydedildi. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları genellikle 4 ile 6 derece arasındadır. Gece sıcaklıkları ise 0 ile -5 derece arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. Karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 0 ile -2 derece arasında düşecek. Yağışlı hava etkisini gösterecek. Rüzgar güneyden saatte 11 ile 13 kilometre arasında esecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında Van'da dikkatli olunmalıdır. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşük olacaktır. Uygun önlemler almak önem arz ediyor. Yağışlı hava nedeniyle yollar kayganlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak gereklidir. Van'da hava durumuna uygun şekilde hazırlıklı olmak, sağlık ve güvenlik açısından kayda değerdir.

