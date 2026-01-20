HABER

Van Hava Durumu! 20 Ocak Salı Van hava durumu nasıl?

Van'da, 20 Ocak 2026 Salı günü hava durumu oldukça soğuk ve karlı bir atmosfer sunuyor. Sıcaklık -4 ile -5 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -12 dereceye kadar düşüyor. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı dışarıda zaman geçirecekler için donma riskini artırıyor. Açık hava etkinlikleri için dikkatli giyinmek ve hava koşullarına uygun planlar yapmak büyük önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, Van'da hava çok soğuk ve karlı olacak. Gün boyunca sıcaklık -4 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -12 derece civarında kalacak. Nem oranı %77. Rüzgar hızı 8.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati ise 17:14'te gerçekleşecek.

Van'da hava durumu, özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorlu koşullar sunuyor. Soğuk ve karlı hava, dışarıda vakit geçireceklerin uygun giyinmesini gerektiriyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -5 derece civarında. Hissedilen sıcaklığı -12 dereceye kadar düşmesi donma riskini artırıyor. Dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklık -5 ile -6 derece arasında olacak. 22 Ocak Perşembe günü ise -1 ile -5 derece arasında tahmin ediliyor. Bu süre zarfında açık hava etkinlikleri için zorlu koşullar yaşanacak.

Bu soğuk hava koşullarında dikkatli olmak şart. Sıcak tutan giysiler giymek önemlidir. Baş, el ve ayakları korumak da gerekiyor. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olmak lazım. Araç kullanırken ise yavaş ve dikkatli gitmek gerekiyor. Hava koşullarına uygun planlar yapmak, bu günleri daha güvenli hale getirecektir.

hava durumu Van
